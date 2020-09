Semaine de la mobilité : Touring tacle la politique menée à Bruxelles "qui exclut la voiture"

"Une bonne politique de mobilité doit considérer équitablement TOUS les moyens de déplacements." En ce premier jour de la semaine de la mobilité, le communiqué de Touring laisse peu de doute sur ce que l'organisation de mobilité pense des expériences menées en Région bruxelloise depuis le confinement.

"Touring ne peut s’inscrire dans la politique de mobilité extrême qui exclut la voiture", titre même Touring. Dans son viseur, les nombreuses voiries sur lesquelles de nouvelles pistes cyclables ont été ajoutées ces derniers mois.

Selon Touring, cela revient en quelque sorte à prendre en otage les Bruxellois et les navetteurs qui utilisent leur voiture, faute d'alternatives efficaces. "Or, ce n’est pas en menant une politique visant à réduire le nombre de bandes de circulation et le nombre d’emplacements de parking que l’on va convaincre le citoyen bruxellois et le navetteur de ne plus se déplacer en voiture. Et ce, particulièrement en cette période de crise sanitaire où l’on assiste à une fuite des transports en commun."

Hubs multimodaux et avantages fiscaux

"Cette politique anti-voiture", l'organisme lui attribue encore un autre effet néfaste. A terme, Touring y voit le risque, ni plus ni moins, d'un "effondrement de l’industrie automobile avec des milliers d’emplois supprimés et un manque à gagner pour l’Etat belge de plusieurs milliards d’euros en taxes diverses, qui seront perçues autrement auprès des contribuables."

En termes de solutions, Touring plaide pour la "création de hubs multimodaux à l’entrée des grandes villes" et la mise en place d'"avantages fiscaux incitant à l’utilisation des différents modes de transport soient octroyés aux usagers de la route via un budget mobilité", sur base de l'expérience menée avec succès à Helsinki, en Finlande.