Semaine de la mobilité: et si pour se déplacer, on pensait "mobilité partagée"?

Des places de parking dessinées sur la Place Rogier, pourtant devenue piétonne il y a peu... Vous n'avez pas rêvé. C'est l'image qu'ont choisie la région bruxelloise et son ministre de la mobilité pour défendre le concept de mobilité partagée. Sur chaque place de parking, un espace de détente: billard, badminton, jeux d'échec, etc. Le message est celui-ci: moins de voitures, cela libère l'espace urbain.

La voiture d'une famille belge reste immobile pendant 97, 6 % du temps, selon Bruxelles Mobilité

L'une des solutions pour réduire le nombre de voitures, c'est la mobilité partagée, partager son moyen de transport, un vélo ou une voiture. L'idée, c'est de se dire qu'en ville, on n'a pas forcément besoin de posséder chacun une voiture. Il existe des alternatives: les transports en commun, bus, tram, métro, vélo, trottinette, électrique ou non, scooter. Et puis quand on n'a pas le choix, on peut utiliser des voitures partagées. Les plateformes ne manquent pas: Zip Car, Cambio, DriveNow, Zen Car, Ubeeqo ou encore Cozycar. Le calcul est vite fait, selon Pascal Smet, ministre bruxellois de la Mobilité: "Le grand avantage, c'est que l'on n'occupe plus d'espace avec son véhicule personnel. Et puis, c'est un bon calcul économiquement parlant, on ne perd plus d'argent, or c'est le cas quand on roule moins de 10.000 kilomètres par an. D'autant plus que 95 % du temps, les gens ne roulent pas avec leur voiture. Bref, pour la qualité de l'air, la qualité de vie, il est important que les gens n'aient plus de voitures en milieu urbain mais partagent la voiture, partagent le vélo, et quand on part en vacances, on partage l'avion aussi".

Des événements pour tester ou expérimenter par le jeu les nouvelles mobilités

La mobilité partagée permettrait donc de réduire la densité du trafic. Près de 370.000 voitures circulent tous les jours dans Bruxelles. On l'a dit, il existe des alternatives. Mais elles sont tellement nombreuses que c'est souvent compliqué d'y voir clair, de comprendre ce qu'offre une plateforme par rapport à une autre. La semaine de la mobilité propose donc différents événements pour tester, expérimenter, sortir de sa zone de confort, en quelque sorte. On en a épinglés quelques-uns:

Le 16 septembre: Le traditionnel dimanche sans voiture

Du 15 au 17 septembre: La deuxième édition du Bike Brussels, le salon du vélo bruxellois. Il est dédié au vélo et à la mobilité active. Etienne Bertrand de Bike Brussels explique que les visiteurs pourront "tester tout le matériel mis à disposition: des vélos, des vélos pliables, des vélos cargos, qui permettent de transporter vos enfants ou du matériel, des mono roues... Bref, tous ces systèmes de nouvelle mobilité sont à l'essai. Nous avons trois grandes pistes d'essai. Et les visiteurs pourront aussi essayer les différents vélos en ville, encadrés par des équipes de Pro Vélo".

Et si demain, je faisais autrement

Les 19 et 20 septembre: le jeu MaestroMobile revient à Bruxelles. C'est un "Serious game", un jeu sérieux. "On cherche à travers ce jeu de montrer qu'il est possible de reprendre la maîtrise de sa mobilité et de devenir Maestro Mobile, explique Xavier Tackoen. Le concept: une équipe de 4 participants doit relier 10 lieux emblématiques de Bruxelles. Elle dispose d'une tablette et doit utiliser autant de moyens de transport que possible, en réduisant un maximum l'impact sur l'environnement. "C'est ludique mais l'idée, c'est de se dire: Ah oui! Et si demain, je faisais autrement". Cette troisième édition est, toujours selon Xavier Tackoen, un peu particulière parce que "nous avons réussi à convaincre des personnalités politiques et économiques de participer au jeu, notamment le ministre fédéral de la mobilité François Bellot, le ministre bruxellois de la mobilité Pascal Smet, une série de directeurs généraux de grandes entreprises, des bourgmestres, des députés. C'est un signal fort parce que l'on va traiter de la mobilité sur le terrain et pas en réunion, on va tester par soi-même et voir tout le potentiel des mobilités partagées"

Jusqu'au 22 septembre: le Carsharing Summer. Les Bruxellois peuvent essayer les différentes formes d'autopartage, histoire de déterminer quel système correspond le mieux à leurs besoins.

Joyn Joyn, un "assistant personnel de mobilité"

Enfin, Joyn Joyn, la nouvelle application mobile lancée ce 6 septembre. Elle est sortie de la tête de cinq amis, habitués de la voiture, mais excédés par les embouteillages. Joyn Joyn est un "assistant personnel de mobilité". L'application se divise en deux parties: la première permet de "visualiser toutes les solutions de transports autour de vous", explique Sébastien Curnel, de Joyn Joyn. Et elles peuvent être nombreuses, le système intègre la voiture partagée, les transports en commun, les vélos partagés, les taxis, les scooters électriques. Et dans un deuxième temps, Joyn Joyn compare des itinéraires, calculés en temps réel, en ce compris le temps de parking! L'application est gratuite.