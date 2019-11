Semaine de l’arbre en Wallonie : à Hannut, on compte les plus remarquables

Depuis une décennie, la Wallonie recense les arbres et haies remarquables sur son territoire. Régulièrement, les communes doivent lui communiquer un inventaire. A Hannut, la commune a décidé de se faire aider des habitants : elle les invite à signaler les arbres remarquables, sur leur terrain ou ailleurs. Une centaine d’arbres remarquables sont déjà répertoriés. Et ce nouvel inventaire devrait permettre de découvrir quelques pépites.

Jean-Louis Snyers habite au lieu-dit du rivage à Hannut. Une propreté familiale depuis des générations : un grand parc, et en bordure de route, un thuya géant, remarquable par son histoire. "Il a été planté pour le mariage de mes grands-parents", raconte Jean-Louis. En consultant le carnet de mariage, il vérifie : ils se sont mariés le 27 avril 1909 ! "J'imagine que le plant avait peut-être cinq ans, donc c'est un arbre qui a cent quinze ans", conclut-il. L'arbre a une base unique, mais a été ensuite dirigé en deux troncs, qui symbolisent les deux époux. "Ce qui est remarquable, c'est que les deux troncs ont toujours la même hauteur, donc l'homme et la femme sont égaux dans ce symbole-là", sourit Jean-Louis.

Un permis d'urbanisme pour y toucher

Amélie Dabombré est écoconseillère à Hannut. C’est elle qui s’occupe du recensement de ces arbres remarquables. Des arbres qui ont tous leur spécificité, et un intérêt particulier, "paysager", "historique", "folklorique", "religieux" ou encore "dendrologique" [la dendrologie est la science des arbres, ndlr], explique-t-elle. Il peut aussi s'agir d'arbres d'une taille exceptionnelle, ou qui représentent un repère géographique, comme par exemple, délimiter une parcelle. Une fois classés, ces arbres remarquables bénéficient d’un statut de protection.



L’écoconseillère rappelle tout de même que si un propriétaire veut ou doit vraiment couper un de ces arbres remarquables, la discussion reste possible. "Pour pouvoir modifier leur silhouette ou bien les abattre, il faudra demander un permis d'urbanisme à la commune, qui va demander un avis au département de la nature et des forêts de la Région wallonne", précise-t-elle. Les Hannutois ont encore jusqu’à mercredi pour se manifester s’ils pensent avoir repéré un arbre remarquable.