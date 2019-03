Selon Yves Evrard (MR), les faits reprochés à Dimitri Fourny rendent "indispensable" un nouveau scrutin à Neufchâteau

Yves Evrard (MR) est député, sénateur mais il est surtout le principal opposant du bourgmestre Dimitri Fourny (Agir ensemble) à Neufchâteau. Alors que le groupe politique de son adversaire est secoué par 21 inculpations pour suspicion de fraude lors des élections communales d'octobre 2018.

Que s'est-il passé le 14 octobre ? "Ce sont des faits graves qui son reprochés à M. Fourny", martèle son principal adversaire et prédécesseur au maïorat de la commune du sud du pays. "Nous avons pu constaté toute une série d'anomalies, recueillir des témoignages."

Après avoir eu accès au dossier, le leader MR chestrolais se dit "écœuré". "À ce stade, sans en dire plus, le dossier est limpide. Lorsqu'on est face à 21 inculpations, le travail de la justice a été sérieux et les éléments sont clairs et nets."

Quelle mesures seront donc prises à l'échelon local alors qu'une enquête est encore en cours et que le principal intéressé clame son innocence. Pour Yves Evrard, pas de doute possible : il faudra repasser par la case élections. "Cela me paraît indispensable en regrettant de mettre une nouvelle fois les citoyens à contribution", indique-t-il.

"La sagesse, ou la gravité des faits, imposent à minima de faire un pas de côté. Je rappelle que nous sommes en affaires courantes (au niveau communal, ndlr) et je trouve totalement inacceptable que des gens qui ont triché, qui ont trompé l'électeur soient toujours autour de la table et en charge de la gestion communale", invective l'élu.

Et il faut dire que le MR joue gros à Neufchâteau puisque à 8 sièges contre 10 pour la liste Agir Ensemble, un nouveau scrutin pourrait renverser la majorité. Yves Evrard déclare pourtant que ce n'est pas le maïorat qu'il a en ligne de mire. "Dans l'affaire qui nous concerne, l'enjeu va eu-delà de gagner ou de perdre. L'enjeu c'est d'abord le respect démocratique à une période où le fossé est extrêmement large entre le citoyen et le politique, estime-t-il. L'enjeu est que lorsqu'on se présente à des élections, les règles soient respectées par tous. Mais effectivement, un siège est en jeu dans le scrutin."