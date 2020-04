Selon une enquête de la Ligue de l'enseignement, les profs et les instits souhaitent ne pas rentrer avant septembre

Ce n’est pas vraiment un sondage, c’est plutôt une enquête : elle a été réalisée par la régionale liégeoise de la Ligue de l’Enseignement, en une semaine, à distance, et de façon totalement anonyme : difficile de s’assurer que seuls des enseignantes et des enseignants ont répondu. Elle a récolté plus de trente mille réponses : elle est donc à créditer d’une indéniable représentativité. Dernière nuance : les avis ont pour la plupart été émis avant les dernières décisions du conseil national de sécurité, et donc avant la circulaire ministérielle qui organise la rentrée.