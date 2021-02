Selon Thermo Fisher, le site de Seneffe "respecte le contrat" pour le vaccin AstraZeneca

Une ambiance plus positive

Après quelques semaines de tension, le ton était bien plus positif ce mardi. "Le travail qui est réalisé ici dans l’intérêt général est remarquable", a jugé le commissaire Breton, chargé la semaine dernière par la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, de soutenir la montée en puissance de la production de vaccins en Europe.



Il entamait ainsi à Seneffe une série de visites de terrain qui le conduiront aussi sur des sites liés à Pfizer-BioNTech et Moderna, avant d’autres sites au fur et à mesure que de nouveaux vaccins seront approuvés. Le commissaire français vise la création d’un réseau d’échange de compétences entre ces "têtes de pont" industrielles, a-t-il indiqué. "J’ai été moi-même industriel, je connais ces processus, je sais que tout ne démarre pas en un claquement de doigts, qu’il y a des bonnes pratiques à partager. Et n’oublions pas que ces vaccins ont été développés en quelques mois à peine, une prouesse", a-t-il ajouté.



Présent depuis Boston par visioconférence, le président de Thermo Fischer, Mike Shafer, a également relevé un problème de "montée des compétences et des expertises" en Europe. Il a toutefois souligné "l’énorme expertise" de la Belgique en la matière, ainsi qu’un accès aisé aux infrastructures, qui expliquent la présence plus abondante de firmes spécialisées sur ce territoire. "On essaie d’avoir un pool de ressources en Europe pour répondre à cette question", a indiqué M. Breton.