Sécurité routière : une conférence pour les seniors

Certains seniors n’ont jamais passé d’examen

Salle comble pour Bertrand Carroy, le policier est devenu une célébrité après ses nombreux passages télévisés. Les seniors sont venus le voir, mais aussi pour une petite mise à jour "on se dit qu’on est dépassé par les nouveaux panneaux" estime Marie-Ange. Le code de la route change, la vue et les réflexes sont moins affûtés avec l’âge : Jeanine conduit encore souvent, mais elle n’est pas aussi à l’aise qu’avant "les gens me dépassent à toute vitesse, et naturellement, ils ne supportent pas qu’on roule moins vite qu’eux".

En Belgique, le permis de conduire est donné à vie (en tout cas, si vous n’avez pas fait de bêtises). Certains seniors n’ont d’ailleurs jamais passé d’examen : le théorique a été mis en place en 1969, le pratique en 1977. Pour Bertrand Caroy, le responsable circulation routière de la zone de police boraine, cela pose parfois problème "car certaines personnes n’ont jamais appris les bonnes techniques pour conduire un véhicule".