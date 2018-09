Sécurité routière, alcool: les Wallos vont sensibiliser pour "redonner du sens à la fête"

Les fêtes de Wallonie, c’est l’occasion de profiter des concerts, de (re)découvrir le folklore namurois… mais aussi de faire la fête ! Et pour les plus jeunes, cela comporte de nombreux risques. C’est pour les sensibiliser à ces dangers que la Province de Namur, le gouverneur et le Comité central de Wallonie ont lancé, il y a trois ans, la campagne "Label Fête".

Quant aux élèves de 6ème et 7ème secondaire, on attire leur attention sur la sécurité routière. Lunettes de simulation d’alcool, témoignage de parents d’enfants victimes de la route, simulateur de conduite, voiture tonneau… Les jeunes découvrent les risques tout en étant mis à contribution. Et certains, comme Margaux, prennent conscience de la dangerosité de leurs comportements : "Moi, d’habitude, je ne mets jamais ma ceinture. Là, je me dis que je vais sûrement la mettre. Et ne plus rentrer dans les voitures de mes amis qui ont bu. Parce que les accidents, je crois que c’est vite arrivé. Et si ça se fait comme ça, vaut mieux ne pas être dedans."