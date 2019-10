Sécurité routière : action de contrôle des poids lourds et autocars à Wavre

Camions et autobus priés d’effectuer un détour par l’aire de Bierges sur l’E411 ce matin. La police a procédé à des contrôles. L’objectif : communiquer sur la sécurité routière du "transport lourd". Et ce une semaine après l’accident qui a paralysé l’E19 pendant plus de 24 heures.

"Les poids lourds et les cars sont impliqués dans 6% des accidents en Belgique", explique Koen Ricour, directeur de la Police Fédérale de la Route. "Mais si on ne regarde que les accidents mortels, ce chiffre monte à 23%. C’est quatre fois plus dangereux d’avoir un accident avec un camion qu’avec un véhicule normal".

Une longue liste de procédures à chaque contrôle

Une attention particulière avait été donnée aux contrôles concernant l’AdBlue. Il s’agit d’un liquide qu’on ajoute au carburant pour diminuer les émissions polluantes des camions. Test d’alcoolémie, contrôle du chargement ou encore vérification des temps de repos, la liste des procédures est en tout cas longue pour chaque policier.

"Dans le transport des poids lourds, nous sommes confrontés à plusieurs matières", explique un agent. "La première, c'est le tachygraphe. Il s'agit d'un appareil électronique intégré au véhicule et qui enregistre les temps de conduite, de repos, la vitesse du véhicule ou encore la distance parcourue. La deuxième , c'est le contenue des transport. On va vérifier les licences et de ce qui est effectivement transporté. La troisième, c'est l'état technique du véhicule. On va inspecter les pneumatiques, le système de freinage".