Sécheresse: les écluses permettent de maintenir le niveau d'eau des voies navigables

La sécheresse, on en parle tous les jours. Il faut dire que pareilles températures, aussi longtemps, on avait rarement connu ça… Piscines, barbecues, kayaks, feux de forêt ou dans les champs, niveau des nappes phréatiques ou des châteaux d’eau…, les conséquences de la canicule sont réelles et nombreuses.

Et sur les cours d'eau navigables, quelle est la situation ? Si on regarde la Meuse par exemple, ou la Sambre, on a plutôt l'impression que leur niveau d'eau n'a pas bougé ces dernières semaines alors que la plupart des affluents sont touchés par la sécheresse.

Comment l'expliquer ? Grâce au rôle joué par les écluses et les barrages qui parviennent à maintenir un niveau d'eau suffisamment élevé pour le passage des péniches et des bateaux.

Pour nous en rendre compte, nous nous sommes rendus à l'écluse des Grands Malades, à Jambes. Les immenses portes de l'écluse coulissent. La péniche Martina peut continuer son chemin. Et avec elle, des milliers de litres d'eau s'écoulent.