Sécheresse: le Fonds des calamités interviendra, reste à évaluer les dégâts dans les cultures

Herbages, prairies, maïs, pommes de terre ou encore betteraves. Les agriculteurs évaluent les dégâts de la sécheresse de cet été. Elle a été reconnue comme "exceptionnelle" par l'IRM. Les agriculteurs touchés pourront bénéficier d'aides du Fonds des calamités pour autant que les dégâts se chiffrent à au moins 30% de leur production.

Pour les aider à établir leur premier constat, des initiatives locales sont mises sur pied, comme cette réunion lundi à Jodoigne où une quarantaine d'agriculteurs étaient présents.

Philippe Nihoul, du Service public de Wallonie agriculture, était là pour les conseiller. "Sur base des informations que l'on a émanant des agriculteurs, des visites que l'on a effectuées sur le terrain, c'est un premier constat, c'est une première estimation. Elle sera affinée par la suite en deuxième constat quand on disposera de données un peu plus précises : récoltes effectuées, pesées, etc."

Quelle culture a été le plus impactée par cette sécheresse ? "Incontestablement, je pense que les herbages et les prairies ont été très fortement impactés de manière générale. Mais dans d'autres cultures, d'une parcelle à l'autre il peut y avoir de fortes différences, dont le maïs. Nous avons également de la pomme de terre, où là on se rend compte qu'il y a aussi des pertes qui pourraient être importantes."