Sécheresse: interdiction des feux en plein air dans le Brabant wallon

En raison des conditions climatiques exceptionnelles, les feux en plein air sont proscrits dans le Brabant wallon dès ce lundi soir, ont indiqué les autorités provinciales dans un communiqué émanant du centre de crise.

L'arrêté de police pris par le gouverneur brabançon précise qu'il est interdit de porter ou d'allumer des feux en plein air dans les zones forestières, champs, prairies et jardins. La mesure s'applique également hors de ces zones, à l'exception des cours et jardins des habitations et établissements privés, sous réserve des précautions d'usage. L'utilisation de désherbeurs thermiques et d'appareils assimilés est également interdite, tout comme le jet d'objets en combustion en bordure de bois, de champs, de végétations et broussailles sèches.