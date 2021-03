Sécheresse et indiscipline des promeneurs ont eu raison de quarante hêtres du Domaine Solvay à La Hulpe

Les tronçonneuses sont entrées en action ce jeudi sur la butte calcaire en plein centre du domaine. Quatorze hêtres y ont été abattus en urgence. "On va entrer en période de nidification et certains bois étaient plus dangereux que d’autres, de par leur proximité avec les voiries. On a donc bénéficié d’un arrêté du bourgmestre pour pouvoir les abattre", explique Nicolas Bronchin, garde forestier du Département nature et forêt de la Région wallonne (DNF). L’abattage se poursuivra après la période de nidification. En tout, quarante spécimens seront mis au sol dans cette zone. Ils présentent tous les mêmes symptômes : "Il suffit de regarder les têtes et on commence à apercevoir du bois mort, ce qu’on appelle des "doigts de sorcière", c’est-à-dire des branches sans ramification. Là, le mal se propage dans le bois de la tête aux pieds. Le bois est complètement pourri", indique l’agent du DNF.

Les arbres sont stressés par la circulation anarchique du public

Au pied des arbres, on voit aussi que les racines ont pas mal souffert. Elles sont presque à nu par endroits. Ces hêtres n’ont été victimes d’aucun parasite, mais bien de la sécheresse qui sévit depuis quelques années. Et des comportements humains. "Ils sont aussi stressés par la circulation du public, qui ne respecte pas forcément les chemins. Sur cette butte-ci, ça fait de nombreuses années que la circulation est totalement anarchique. On grimpe sur les pentes, on circule partout, on roule à vélo. On est même déjà venu creuser des trous pour faire des parcours de saut à vélo. Tout cela amène une compaction des racines et une érosion du sol. Et les éléments nutritifs du sol s’en vont au fil des pluies", poursuit-il.

Une situation pire dans les années à venir ?

La zone a à présent été clôturée. Car le DNF craint que la situation n’empire au fil des années. "Ce n’est pas seulement en une année qu’on peut observer ce qui se passe au niveau des arbres. Ici, on voit les conséquences de quelques années derrières nous", précise Nicolas Bronchin. Les dégâts observés aujourd’hui ne sont donc pas la conséquence directe de la sécheresse de l’an dernier, couplée à une fréquentation record du domaine, comme de la forêt de Soignes dans son ensemble, due au confinement. La situation pourrait donc être encore plus désastreuse d’ici deux à trois ans. "On doit de plus en plus rappeler les promeneurs à l’ordre, depuis un an et surtout depuis le mois de septembre. Des personnes ignorent les réglementations, qu’il ne faut pas sortir des chemins, par exemple", dit-il. Même des gestes a priori anodins, répétés des centaines de fois, peuvent être lourds de conséquences pour la forêt. Des actions de sensibilisation sont régulièrement menées pour le rappeler. Ce sera encore le cas ce dimanche, à l’occasion de la journée internationale des forêts.