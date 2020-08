Sécheresse en Belgique : le Brabant wallon impose de nouvelles restrictions de captage d'eau

Après un assouplissement fin juin, le gouverneur du Brabant wallon a décidé de réinstaurer des interdictions de captage d'eau dans sa province, en raison de la sécheresse actuelle.

L'interdiction vaut pour tous les cours d'eau de la province, à l'exception des tronçons non-navigables de la Dyle et du Démer, et des parties navigables de la Senne, de la Dyle, du Démer, du Canal de Charleroi, du canal Louvain-Dyle et du canal Bruxelles-Rupel.

►►► Lire aussi : sécheresse : le manque d'eau agite le monde politique flamand

Le gouvernement de la province de Brabant flamand appelle également les habitants à utiliser l'eau avec parcimonie.