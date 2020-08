Sécheresse : des solutions pour lutter contre ce phénomène dans l'agriculture et la foresterie

"2011, 2015, 2017, 2018, 2019… Et maintenant 2020", lance Hugues Claessens professeur de sylviculture à Gembloux Agro-Bio Tech de l’Université de Liège. "Les sécheresses se succèdent et deviennent structurelles. Cela fait 20 ans que nous le savons mais force est de le constater, elles sont de plus en plus prononcées et régulières".

Les conséquences du manque d’eau sont visibles un peu partout autour de Gembloux où nous rencontrons ce spécialiste de la gestion des ressources forestières. Près d’un champ de betteraves décimé par la chaleur, une autre parcelle retient notre attention. Il s’agit d’une surface de céréales. Le blé vient d’être moissonné. Et les rendements ne sont pas trop mauvais. Peut-être grâce aux zones vertes situées au milieu du champ. "Cela fait plusieurs années que nous avons planté des haies, des zones boisées et des allées d’arbres qui consomment peu d’eau. L’objectif de ces plantations, qui sont intégrées au cœur de la parcelle, est notamment de lutter contre la sécheresse".

Un procédé connu et utilisé dans les pays chauds

Les zones boisées sont composées d’arbustes et de différentes espèces d’arbre. "Elles permettent de couper le vent qui favorise l’évaporation. C’est contradictoire mais l’enracinement de ces bandes végétales permet à l’eau de mieux pénétrer et infiltrer les sols. Elles retiennent aussi les eaux dans le champ, et favorisent encore les zones d’ombre qui retiennent la chaleur et donc l’eau. Les haies et les arbres dans les champs sont utilisés dans d’autre pays, en Russie ou encore dans les pays chauds. Il s’agit d’une solution qui permet de lutter contre la sécheresse", explique le professeur gembloutois.

Pour Hugues Claessens, les arbres et les haies dans les champs rendent de nombreux services. "De plus en plus de personnes sont conscientes que les sécheresses sont un réel danger et que ces zones végétales sont utiles. On devrait en voir plus régulièrement à la campagne. Il faudra aussi utiliser des essences forestières méridionales, moins voraces en consommation d’eau. Je pense aux châtaigniers, aux platanes ou encore les noisetiers ou les tilleuls".