Séance d'initiation à la maçonnerie dans une école primaire de Tournai

Et si nos enfants s’initiaient à la maçonnerie dès la primaire? L’institut Don bosco de Tournai a décidé de prendre les devants et de lancer des ateliers d’initiation à la maçonnerie dès les primaires.

Ils ont entre 10 et 12 ans et comme tous les enfants, ils ont bien une idée de leur futur métier: plombier, chanteur, ambulancier, fermier, policier. Mais parmi eux, personne ne rêve réellement d’être maçon. Et c’est bien le but de cet atelier: faire découvrir à ces élèves un métier auquel ils n’ont jamais pensé.

"On voit des cours de musique, des cours de cuisine, le sport, le football, mais des cours de bricolage pour enfants, ça n'existe pas", explique Steevy Ferré, professeur de construction à l'Institut Don Bosco.

"Ici, on fait les bases: travailler le mortier, préparer un mélange. Ensuite, le maniement de la truelle: comment étaler son mortier, comment maçonner une brique de niveau."

Au départ, les enfants éprouvent quelques difficultés, la truelle est hésitante, le mortier est parfois étalé en trop grande quantité mais rapidement ces apprentis maçons prennent confiance.

Ils sont 20 pour cette première, un nombre inespéré pour cette école professionnelle. Les inscriptions en maçonnerie sont en perte de vitesse avec parfois presque trois fois moins d’élèves qu’il y a dix ans. Prochaine étape, séduire aussi les filles, encore grandes absentes de cette première initiation.