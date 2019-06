Se rassembler la nuit, c'est désormais interdit à Andenne

Claude Eerdeckens, le bourgmestre d'Andenne, a mis sa menace à exécution.

On vous avait parlé la semaine dernière de sa sortie sur les réseaux sociaux : depuis plusieurs semaines, un groupe d'adolescents sèmerait la terreur ; des agressions et divers délits ont été rapportés. L'interdiction porte sur les rassemblements de plus de cinq personnes entre 23h00 et 6h00 du matin. D'application depuis jeudi, elle le restera jusqu'à minimum fin juillet.

"Nous redoutons les vacances d'été"

Même s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur l'efficacité de ce dispositif, "le week-end a été beaucoup plus calme", assure Stéphane Carpentier, chef de corps ad intérim de la zone de police d'Andenne. "Mais ce que l'on redoute, ce sont les vacances d'été qui vont bientôt commencer. Comme ces jeunes ne seront plus à l'école, nous redoutons que les regroupements s'accentuent. C'est pourquoi nous avons mis en place ce dispositif: il faut éviter que ces jeunes ne se rassemblent durant la nuit dans la ville. Il faut qu'ils rentrent chez eux. L'effet de groupe a des conséquences néfastes et accentue le risque d'agressions", nous a-t-il expliqué cet après-midi.