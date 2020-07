Se lancer dans la profession d'infirmier : les jeunes oscillent entre doute et idéal

Je ne trouve pas un autre métier où on a un tel contact avec les gens

On aurait pu croire que les jeunes auraient des craintes à l'idée de se lancer dans un métier à risque… Que du contraire ! L'épidémie de Covid-19 a mis en lumière le personnel soignant : des applaudissements mais aussi des revendications de revalorisation salariale. Des conditions de travail qui ne sont pas un frein pour les étudiants qui se lancent par idéal. Pour Manon, "les infirmiers ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être. déjà au niveau des salaires. Par exemple, les chirurgiens gagnent énormément contrairement aux infirmières. S'il faut se battre pour avoir un meilleur salaire, je le ferai; mais ça ne me repousse pas dans le sens où je ne trouve pas un autre métier où on a un tel contact avec les gens." Baptiste, lui, n'a pas peur de la tâche qui l'attend : "Je connais des gens qui font ce métier et c'est ce qui me pousse à le faire aussi parce que j'aime bien ce qu'ils font." Luka, optimiste, espère que les conditions de travail se seront améliorées d'ici qu'il soit diplômé.

Portes ouvertes annulées

Les jeunes candidat(e)s infirmier(e)s ne manquent pas - © Pierre Wuidart

Dans les écoles qui proposent l'option "soins infirmiers", les inscriptions se font en ligne. Pas de portes ouvertes cette année, mais des visites en petits groupes. Mathieu et Lucie sont venus de Valenciennes pour se faire une idée de cette école à Tournai : "Dès qu'on a vu qu'il y avait une visite, on est venus tout de suite car on aimerait vraiment bien être pris".

340 étudiants ont déjà franchi le pas et ont déposé un dossier pour suivre le cursus à Tournai ou à Mouscron. Cela montre qu'il y a un intérêt, mais une partie de ces dossiers n'aboutissent pas. Catherine Bonte est la directrice du département Santé de la Helha pour Tournai-Mouscron : "Cela ne veut pas dire qu'ils ont complété leur dossier administratif ou qu'ils ont payé des droits d'inscription. Les étudiants sont un peu plus lents que l'an dernier." Les étudiants français ont tendance aussi à multiplier les inscriptions à différents endroits.

Sur les 340 dossiers ouverts, 52 belges ont remis leur candidature. Et pour certains, leur vocation n'a pas pris une goutte d'ombrage avec la crise sanitaire : "Il y en a qui ont eu peur, moi, cela ne m'a du tout repoussé. Au contraire! J'ai encore plus envie d'aller aider les gens. La pandémie m'a renforcé dans l'idée de vouloir faire ce métier". Et pour ceux qui hésitent encore, pas de quoi s'affoler: les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 octobre.