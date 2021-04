Vaccins anti-coronavirus : comment les Bruxellois peuvent-ils s'inscrire sur une liste d'attente ?

Depuis ce mardi 5 avril, Wallons et Flamands peuvent se placer dans une liste de réservistes, au contraire des Bruxellois. Raison, on l’a dit, les autorités bruxelloises ont décidé d’opter pour un autre système, qui est annoncé pour la semaine prochaine, au plus tôt le lundi 12 avril, via la plateforme en ligne Doctena. Celle-ci est jugée plus simple par le cabinet du ministre régional de la Santé Alain Maron (Ecolo).

Convocation perdue, plus de 60 ans…

En attendant, une liste d’attente est déjà en cours d’élaboration, accessible par téléphone. Depuis plusieurs jours, les personnes concernées par une phase de vaccination mais qui n’ont pas reçu (voire ont perdu) leur convocation peuvent contacter un call-center, le 02.214.19.19. Les opérateurs peuvent ainsi combler les créneaux vides dans les dix centres de vaccination.

Via le même numéro, depuis ce mardi, les Bruxellois de plus de 65 ans peuvent déjà s’inscrire et obtenir une place dans un centre. Quant aux plus de 60 ans, ils peuvent, toujours en appelant le 02.214.19.19, figurer sur une liste d’attente pour bénéficier d’une vaccination au moyen des doses excédentaires.

Facteurs de comorbidité

Quant aux personnes présentant des facteurs de comorbidité (obésité, diabète, hypertension, insuffisance rénale…) et intégrées dans le plan vaccinal (au plus tôt à partir du 15 avril), elles peuvent vérifier si elles sont reprises comme telles via les sites www.myhealthviewer.be et masante.belgique.be. Mais qu’à partir de ce jeudi 8 avril.

"Si vous avez un médecin généraliste qui tient votre dossier médical global (DMG), vous n’avez rien à faire. Vous pouvez simplement attendre votre invitation", indique la Région bruxelloise.

Est-ce que la future plateforme bruxelloise en ligne risque la même saturation qu’a connue Qvax mardi ? C’est à craindre. Des milliers de Wallons et de Flamands se sont rués sur le site pour faire partie des réservistes : 250.000 visiteurs en attente à la mi-journée !

A Bruxelles, plusieurs groupes souhaitent profiter de la vaccination anti-covid en passant notamment par les doses en surnombre qui n’ont pas pu être injectées. Parmi ces groupes, le personnel enseignant.