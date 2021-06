Se déclarer symptomatique pour ne pas payer un test covid voyage : une fausse bonne idée

Si vous souhaitez partir en vacances à l’étranger, il vous faut probablement un test PCR négatif. Actuellement, ceux-ci sont payants, sauf en cas de symptômes covid ou de contact avec une personne positive. Résultat, certains n’hésitent pas à ruser en faisant croire qu’ils sont dans cette situation afin de profiter de la gratuité.

Au centre de testing de Vottem, 35% des tests effectués la semaine dernière concernaient des départs en voyage. Mais ce chiffre pourrait être sous-estimé. " On se rend compte qu’il y a des personnes qui vont essayer de se faire passer pour symptomatiques pour que la sécurité sociale prenne en charge le coût. Quand on nous demande le résultat en anglais, on se doute bien que ce n’est pas pour le médecin généraliste " explique Antoine Gruselin, porte-parole du CHR de la Citadelle qui gère le centre de testing de Vottem.

Attention aux mauvaises surprises !

Un test PCR coûte en moyenne 50 euros. Pour une famille de quatre personnes, cela peut représenter un certain budget. Il peut donc être tentant de tricher, mais attention aux mauvaises surprises… " Si vous faites un test parce que vous avez des symptômes ou que vous avez été en contact avec une personne positive, vous allez recevoir un certain type de papier. Si vous partez en vacances, vous aurez un autre papier avec une série d’informations que le pays que vous allez visiter demande et ce n’est pas la même chose pour chaque pays… Si vous demandez un test en disant que vous êtes symptomatique, il vous manquera des infos et vous risquez d’être refoulé à l’aéroport ! " affirme le porte-parole du CHR.

Dès le 1er juillet, les Belges qui n’auront pas pu être complètement vaccinés, pourront bénéficier de deux tests PCR gratuits pour partir à l’étranger. Cela devrait permettre de régler le problème.