Sclessin : la Ville de Liège rend un avis favorable pour l'extension du stade du Standard

Le collège communal de la ville de Liège a rendu, vendredi, un avis favorable dans le cadre de la demande de permis en vue de l'extension et la rénovation du stade du Standard.

À l'issue de l'enquête publique relative au projet d'extension et de rénovation du stade du Standard, à Sclessin, le collège communal de la ville de Liège a rendu un avis favorable conditionnel, vendredi. Le dossier va être transmis à la Région wallonne, autorité compétente pour délivrer le permis sollicité.

Le projet vise à étendre et rénover le stade Maurice Dufrasne tout en lui donnant une allure plus contemporaine et en assurant une meilleure intégration dans son environnement. Au-delà de la rénovation et de l'extension du stade, le projet porte également sur l'aménagement d'une vaste esplanade destinée à l'accueil des supporters et sur le réaménagement de l'échangeur du pont d'Ougrée, qui est vite saturé les jours de match. Des fonctions complémentaires sont également prévues, à savoir un immeuble multifonctionnel de bureaux, des espaces horeca, un centre fitness, une crèche, une zone commerciale et un espace dédié aux loisirs.

L'agrandissement ainsi envisagé permettra de passer d'une capacité de 28.700 à 32.000 places.

Six niveaux d'accueil sont prévus à l'intérieur du stade, tous accessibles depuis l'esplanade.

Les infrastructures sportives feront aussi peau neuve, avec la rénovation et l'extension des vestiaires, la création d'un nouveau centre de presse avec auditoire et studio et le remplacement de l'éclairage du terrain.