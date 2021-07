Sclessin : argent frais et carnets de commandes pleins aux Ateliers de la Meuse

Trois millions d'Euros d'augmentation de capital pour les Ateliers de laMeuse, plus 3 millions 750 Euros sous forme de prêt. La société, active dans le domaine du nucléaire a connu quelques années difficiles récemment, mais aujourd'hui, son carnet de commandes est plein. L'argent qu'elle vient de récolter doit lui permettre de faire face à la croissance qui s'annonce.

"Un million d'Euros de cette augmentation de capital nous viennent de la Sogepa" détaille le patron des ateliers de la Meuse, Jérémie Havart. "Le groupe Noshaq met un milion et un nouvel actionnaire, Invest for Jobs, un million aussi. Cet argent va servir à financer le besoin en fonds de roulement pour l'activité qui est en croissance. Il y a des investissements dans l'infrastructure : un nouveau pont roulant, des machines d'usinage de plus petite dimension, on va aussi retransformer toute l'infrastructure informatique de l'entreprise, avec des tablettes aux postes de travail et des casques de réalité augmentée.

Financer la reprise d'activité qui a commencé ici fin du premier semestre



Vous allez recruter ?



Oui et ça a déjà commencé. Nous avons engagé deux nouveaux chefs de projet, un responsable supply chain, un ingénieur-soudeur. On va recruter une dizaine de personnes à l'atelier : des soudeurs et des usineurs. On va également recruter au niveau du département qualité.

Avec le directeur financier, nous sommes entrés dans l'actionnariat. C'est de manière symbolique ; nous n'avons pas les moyens de mettre autant de moyens que nos nouveaux investisseurs, mais notre volonté est de montrer aux actionnaires, aux clients et aux futurs clients, que le plan qui est sur la table est un plan dans lequel nous croyons vraiment. Et nous le faisons en risquant notre propre argent."