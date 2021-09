Schtroumpfs, Boule et Bill, Lucky Luke, Ducobu: l'hôtel bruxellois de la BD Yooma ouvre au public en compagnie de dessinateurs

Le nouvel hôtel Yooma, dédié au neuvième art, a officiellement ouvert ses portes le 3 septembre au square de l'aviation à Anderlecht. Pour marquer l'événement et célébrer le mois de la Fête de la bande dessinée, une journée consacrée à des auteurs de renom sera organisée samedi pour un large public.

Les Schtroumpfs accueilleront les plus jeunes des visiteurs et les entraîneront dans une chasse aux trésors. Des brunchs seront proposés au public pour profiter au mieux des activités. Il y aura notamment à 12h30 une projection de la version remastérisée du film d'animation "Les Dalton en cavale". Il sera possible de rencontrer Morgan Di Salvia, le rédacteur en chef du journal Spirou. Christian Darasse, auteur de la bande dessinée Tamara, et "Turk", qui a dessiné "Léonard", tiendront des séances de dédicaces. Goum, dessinateur de la BD "Comme des bêtes", proposera de plus à 15h00 un atelier pour apprendre à dessiner les animaux.

60 chambres de deux à six personnes

Yooma propose 60 chambres de 2 à 6 personnes, créées en partenariat avec les maisons d'éditions Dargaud, Dupuis, Le Lombard et Les Schtroumpfs. La décoration et la transformation du lieu aux couleurs de la bande dessinée a été terminée fin août. L'hôtel est également équipé d'un restaurant, d'une terrasse sur le toit, d'un espace de détente avec sauna et hammam ainsi que de salles de jeux et de réunion.