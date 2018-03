Schaerbeek: voici l'audit sur la gestion des ASBL communales

Ce vendredi, le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (DéFI) va présenter à la presse le contenu de l'audit relatif à la gestion des ASBL communales. Dévoilé en partie par Le Soir en début de semaine, cet audit a été réalisé par le bureau d'avocats VDELEGAL, le même sollicité par la Ville de Bruxelles pour auditer l'ASBL GIAL.

La RTBF a pu mettre la main sur l'audit schaerbeekois. Que dit le document? Pas de révélations fracassantes. Si ce n'est un certain laisser-aller dans la mise à jour des statuts de ces structures, la clarification des relations avec la commune ou encore des comptes annuels qui manquent à l'appel.

Comptes non déposés

Exemple avec l'Académie des arts et de Musique qui doit déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce. Idem pour Partenaire pour l'Enfance, Parentalité et Santé à Schaerbeek, Crèches de Schaerbeek (comptes non déposés depuis 2012), Renovas (depuis 2006!). Pour l'ASBL Aides aux familles de Schaerbeek et la Maison Autrique, l'audit recommande de clarifier les règles de mise à disposition des locaux par la commune.