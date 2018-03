Schaerbeek va retrouver un fritkot traditionnel permanent grâce à Beireke (vidéo)

La place Van Ysendijck a accueilli un fritkot pendant près de 40 ans. Chez Paul (ou Chez Alain, c'est selon) a longtemps été un frituriste qui compte parmi les professionnels du secteur à Bruxelles. Mais il y a cinq ans, le commerce a périclité et est entré en conflit avec la commune avant de fermer. Lorsque la place a fait l'objet d'un vaste chantier de rénovation, en 2014, la commune a décidé de faire démanteler le fritkot dans l'espoir d'en ouvrir un nouveau après le chantier. L'appel d'offres a été lancé en deux fois (en 2017 et 2018) et c'est Beireke qui a été sélectionné avec son projet "La Friture des Big Moustaches".

Cette tradition, ce folklore, cet amour des produits d'antan, le frituriste souhaite l'incorporer dans les produits qu'il proposera sur la place Van Ysendijck. "Tout d'abord la frite", insiste Beireke qui a appris à cuisiner le tubercule auprès de Jeff Moustache, ex-patron du fritkot de la place Cardinal Mercier à Jette. "Je travaille avec de la bintje. La frite fera entre 12 et 13 millimètre d'épaisseur. D'abord: une première cuisson (à la graisse de boeuf issue de la cuisse de l'animal) à 135 degrés, une seconde (à la graisse de bœuf issue du ventre) à 170 degrés pour frire la pomme de terre. Je préparerai les frites à la minute sachant qu'il faut un temps de repos de 45 minutes entre la première et la deuxième cuisson."

"Je suis un frituriste ambulant, j'ai notamment occupé un espace sur le parvis de Saint-Gilles", nous raconte Beireke, qui s'est lancé dans la frite sur le tard. "A la base, je suis boulanger-pâtissier. Puis je me suis lancé dans la location de matériel pour des tournages de films avant de me tourner vers la frite." Un produit qu'il a appris à apprécier avec des compagnons du petit monde du folklore bruxellois. "A la base, je suis originaire de Couvin. Quand j'ai commencé à travailler à Bruxelles, il y a 32 ans, j'ai fréquenté des groupes folkloriques liées à la tradition bruxelloise." Albert rentre ainsi chez Toone, à l'Orde van de Brusselse Moestasje (Ordre de la moustache bruxelloise)... "En 2016, je serai même élu Moustache de l'année", raconte Beireke qui arbore des crolles stylisées sous les narines.

L'hamburger pur bœuf dans un pain pistolet, la Bruegel's kop...

Au rayon des à-côtés, il y a les snacks tout prêts (fricadelle, poulycroc...). Mais Beireke va plus loin. "Je propose un hamburger pur bœuf de 150 grammes ou de 90 grammes, servi dans un pain pistolet, avec de la moutarde, une tranche de bloempanch (du boudin noir de 10 centimètres de diamètre) et des pommes rissolées. De la Bruegel's kop, c'est-à-dire de la tête de veau en tortue fondue avec du vin blanc, des boulettes de veau, des champignons et du Madère. Je peux également citer la boulette rock'n'roll qui est un peu plus relevée."

Rares sont les fritkots à Bruxelles qui osent les préparations de ce type. Mais Beireke, qui a galéré pendant un petit temps dans la vie, espère que le public appréciera. "Mon but serait aussi de remporter Fritomètre avec le titre de Meilleure friterie de Bruxelles", ambitionne-t-il.

Pour la commune, ce fritkot permettra de diversifier l'offre en terme d'alimentation rapide dans la commune, dans un quartier qui compte aussi quelques snacks-pitas de qualité, bien installés. "Nous voulions un fritkot sur la place Van Ysendijck car il faut savoir que Schaerbeek n'en comptait plus. Il y a eu l'ancien Paul, ici même, ou encore le fritkot rue de Genève qui a disparu", raconte l'échevin du Commerce Etienne Noël (LS). Des fritkots ambulants, eux, continuent encore de s'installer sur la place Dailly ou sous l'église de Helmet. "Même si ce fritkot a malheureusement récemment brûlé."

Un axe central

Un fritkot place Van Ysendijck, c'est l'assurance de se trouver sur un axe central. "Nous sommes à quelques centaines de mètres de la maison communale, en face de la Maison de l'Emploi, près d'écoles... Nous sommes également le long de l'avenue Voltaire et près de la chaussée de Helmet, qui sont des endroits à forts passages. Bref, tous les ingrédients sont là pour que les Schaerbeekois et les non-Schaerbeekois s'approprient ce fritkot. On constate un regain d'intérêt pour ces commerces et leurs produits traditionnels. Mais peu de candidats à l'ouverture." Beireke est un de ces candidats, le folklore en plus. "Un fritkot, ça doit être folklorique et aussi plein d'humour. D'ailleurs, j'aime faire des blagues à mes clients. Exemple quand je leur demande: le sel, dessus ou à part?"