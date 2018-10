Schaerbeek: une voiture finit sa course dans les échafaudages d'une façade avenue Rogier

Une voiture a fini sa course dans les échafaudages d'une façade de l'avenue Rogier à Schaerbeek à hauteur de la rue des Coteaux, vers midi ce dimanche. L'avenue est fermée à la circulation et plusieurs véhicules de pompiers et de police sont sur place.

Audrey Dereymaecker, porte-parole de la zone Bruxelles Nord nous confirme qu'un accident a eu lieu entre deux véhicules sur l'avenue Rogier. Une des deux voitures s'est retrouvée dans les échafaudages de la façade d'une maison. "Les deux conducteurs ont été emmenés à l’hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger", précise la porte-parole.

Il n'y aurait pas de danger immédiat mais le périmètre doit être maintenu le temps que les pompiers puissent évacuer les véhicules sans prendre de risque avec les échafaudages et la stabilité du bâtiment.