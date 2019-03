Schaerbeek: une partie de la rue d'Aerschot va changer de nom

Le Conseil communal de Schaerbeek a validé le changement de nom d'une partie de la rue d'Aerschot. Le petit tronçon situé entre la rue des Palais et l'Avenue de la Reine s'appellera bientôt 'Rue de Cologne', c'est-à-dire l'ancien nom de la rue.

Sur cette portion de la Rue d'Aerschot, il n'y a ni néons rouges, ni vitrines à l'horizon, il s'agit plutôt d'une zone d'habitation. Mais pour les riverains, habiter à cette adresse est parfois difficile à vivre et à assumer. "Il y a des gens qui entrent dans mon magasin et demandent où est le quartier rouge", explique Orhan, épicier du quartier. "Moi j'habite au premier étage avec ma famille et mes enfants et ça me dérange", ajoute-t-il. "Quand mes enfants jouent devant la porte, je suis obligé les surveiller".

"L'adresse fait peur à certains de nos clients", explique de son côté Abdelhamid Azouagh, employé dans une maison d'édition. "Nous devons donc nous-mêmes aller chez certains clients, nous donnons à certains une autre adresse, juste à côté de notre maison d'édition mais dans une autre rue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a repeint le bâtiment en vert, pour être plus visible."

Demandé il y a plus d'un an par des habitants de la rue, le changement officiel n'attend plus que quelques formalités administratives. "Ce changement est accompagné, il se fera pour tout le monde au niveau de nos registres", explique Debora Lorenzio, échevine à Schaerbeek. "Chacun devra juste venir pour que l'adresse correcte soit inscrite sur sa carte d'identité".

98 ménages sont concernés par ce changement qui devrait avoir lieu avant le mois de juin.