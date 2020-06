Schaerbeek : une école communale fermée en raison d'un cas positif au Covid-19

L'école communale schaerbeekoise n°6 a été fermée jusqu'à vendredi, de même que la crèche Les Amis de Mimi attenante à l'établissement scolaire, en raison d'un enfant testé positif au Covid-19 et de trois autres de la même famille suspectés d'être porteurs, a annoncé mardi en fin de journée la commune de Schaerbeek.

"La direction de l'école a été avertie par un médecin traitant qu'il y avait un enfant porteur du Covid-19 parmi une fratrie de quatre qui fréquente notre école en maternelle ou en primaire. Donc nous avons strictement appliqué la législation de la Communauté française. Les quatre bulles dans lesquelles étaient les enfants ont été mis en quatorzaine, c'est-à-dire qu'ils ne viennent plus à l'école jusqu'au 30 juin. Par ailleurs nous avons reçu d'autres informations supplémentaires, parfois non vérifiées et parfois vraies ou parfois fausses. Donc par mesure de précaution, nous avons décidé que toutes les bulles devaient rester à la maison jusqu'à ce vendredi. Chaque jour nous ferons le point et nous les réaccueillerons dès que possible", explique à la RTBF Michel De Herde, échevin de l'Enseignement.

La mère de famille a été testée positive au virus. L'enfant confirmé comme porteur du Covid-19 n'a aucun symptôme qui nécessiterait une hospitalisation. Il est confiné chez lui.

Les parents ont été avertis de la situation par téléphone.

Il ne s'agit pas à proprement parler d'une fermeture de l'école, qui ne peut être décidée que par le Collège ou par arrêté de la bourgmestre, mais d'une fermeture de fait étant donné que l'ensemble des 'bulles' d'enseignement - environ 14 - ont été arrêtées dans l'urgence.

Tracing

Le médecin général coordinateur de la Commission communautaire commune (Cocom) a été informé, et ce notamment pour qu'il puisse mettre en oeuvre les procédures de tracing appropriés.

Conformément aux circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les élèves qui fréquentaient les 'bulles' des quatre enfants de la fratrie en cause devront restés confinés chez eux pendant 14 jours jusqu'au 30 juin.

La suspension de l'ensemble des cours, tout du moins jusqu'à vendredi, s'est accompagnée d'une suspension de la crèche car cette dernière compte de nombreux frères et sœurs d'élèves scolarisés à l'école.

Aucune garderie ne sera organisée ce mercredi mais la question est à l'étude pour les journées de jeudi et vendredi. "Une des priorités est d'essayer de réintroduire à tout le moins un système de garderie", continue l'échevin. "Si la situation est extrêmement favorable, on envisagera de rouvrir les bulles dans lesquelles n'étaient pas les enfants."