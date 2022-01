Schaerbeek : un ouvrier de chantier coincé dans un puits de trois mètres

Un accident de chantier s’est produit ce vendredi matin à Schaerbeek, rue du Pavillon. Un ouvrier s’est retrouvé dans un puits de trois mètres, indique le SIAMU de Bruxelles. Les faits se sont déroulés vers 9h45.

Lors les services de secours médicaux et les pompiers dont l’équipe RISC (Rescue In Safe Condition, équipe d’escalade) sont arrivés sur place, "l’ouvrier infortuné travaillait au niveau inférieur, à 10 mètres de profondeur, et s’est retrouvé, dans des circonstances encore à déterminer, dans un puits de trois mètres."

L’ouvrier a été fixé sur une planche de trauma et a ensuite été sorti "de sa position fâcheuse par la grue du chantier." Le pronostic vital n’est heureusement pas engagé mais l’ouvrier a tout de même été blessé aux membres inférieurs.