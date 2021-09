Schaerbeek : un hoverboard en charge provoque un incendie

Un hoverboard en charge, une batterie surchauffée et c’est l’incendie. Ce jeudi, vers 13 h 30, les pompiers de Bruxelles sont intervenus dans une habitation de Schaerbeek, chaussée de Haecht suite à un dégagement de fumée d’un rez-de-chaussée.

"A l’arrivée des secours les habitants s’étaient déjà mis en sécurité. Deux chats sont évacués par nos soins. Les occupants et les animaux domestiques étaient indemnes", rassurent les pompiers. "L’incendie se situait dans la chambre à coucher et était provoqué par la batterie surchauffée d’un hoverboard en charge. Heureusement, la porte de la chambre était fermée et les dégâts se limitent à cette pièce. Il n’y avait pas de détecteur de fumée dans la chambre. L’incendie était rapidement maîtrisé et la maison a été ventilée et contrôlée sur la présence éventuelle de CO."

Les règles à suivre

Cet incident pousse le SIAMU de Bruxelles à rappeler des règles de prudence. "Ces objets, qui font partie de la vie quotidienne, méritent donc d’être utilisés avec prudence et avec la vigilance nécessaire." Et d’insister sur le respect du mode d’emploi, l’utilisation unique des chargeurs originaux fournis avec l’appareil et/ou des accessoires de fabricants connus, sur le fait de laisser "refroidir les appareils/batteries après un usage intensif" ou encore de charger "toujours vos batteries près d’un détecteur de fumée et loin d’objets inflammables".

Ne pas déposer ses batteries en plein soleil ou sur un chauffage est également une règle à observer, tout comme éviter la charge la nuit et retirer la fiche de la prise quand la batterie/accu est chargée complètement.