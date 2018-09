Schaerbeek porte plainte pour tentative de fraude aux procurations électorales

La commune de Schaerbeek a décidé de porter plainte contre X pour tentative de fraude aux procurations électorales. Mardi, le collège a décidé d'introduire une action auprès du parquet de Bruxelles, selon les informations de la RTBF.

Les soupçons portent sur l'introduction auprès de l'administration communale de plusieurs dizaines de demandes de procuration justifiées de manière frauduleuse, selon une première enquête interne.

En Belgique, il est possible de voter par procuration. Mais la procuration remise à la personne qui déposera sa voix dans l'urne doit être validée et justifiée auprès de l'administration communale. A Schaerbeek, voici quelques jours, un individu a rentré une dizaine de procurations. Après une première acceptation, celui-ci est revenu peu après avec une quarantaine d'autres procurations, cette fois non justifiées.

A la demande des services, l'individu a alors introduit une preuve du bien fondé de sa démarche: un document d'une agence de voyages schaerbeekoise mentionnant un déplacement en Turquie pour la quarantaine de personnes concernées le dimanche 14 octobre, jour des élections communales.

Un candidat impliqué?

Mais les fonctionnaires ont souhaité procéder à une vérification plus approfondie. Après un contact avec la compagnie aérienne, il s'est avéré qu'aucune des personnes ayant transmis une procuration figurerait sur la liste des voyageurs vers la Turquie.

Pour le collège des bourgmestre et échevins, il s'agit là d'une tentative manifeste de fraude aux procurations électorales. Décision de porter plainte contre X a donc été prise.

Le collège demande également explicitement à faire la lumière sur l'implication d'une tierce personne. Selon nos informations, il pourrait s'agir d'un candidat aux élections communales.