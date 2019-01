Schaerbeek : les riverains du " Carré des Chardons " se mobilisent contre un vaste projet immobilier

On y accède par une " dent creuse " au milieu de la rue des Chardons. Derrière le petit grillage, 6000 mètres carrés où sont logés une vingtaine de potagers d’habitants du quartier. " Il y a toutes les générations, c’est un espace de rencontre, de découverte pour les enfants " nous explique Armonie Lacroix, membre du comité de défense du " Carré des Chardons " et habitante du quartier.

Les potagers au cœur de l'îlot - © RTBF

Mais si le projet se réalise, fini les potagers. Ce seront trois immeubles de cinq étages et une septantaine d'appartements qui vont pousser à cet endroit. Mais aussi une école privée pour 200 élèves, un gymnase et un parking souterrain de 70 places. " Regardez les plans, il n’y a plus beaucoup de zones vertes ".

Voilà pourquoi le comité s'oppose fermement à cette promotion immobilière. " On peut comprendre que les propriétaires veulent valoriser leur terrain et on est conscient qu’il peut y avoir des constructions sur ce terrain. Mais il faut que ce soit dans le respect des riverains, de l’environnement, de la mobilité. Et ce n’est pas le cas avec le projet actuel qui nous semble complètement démesuré. Cela ne sera d’ailleurs pas sans conséquence sur le trafic automobile déjà très dense et la qualité de l’air ici dans le quartier ".