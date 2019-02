Voilà pourquoi le comité s'oppose fermement à cette promotion immobilière. " On peut comprendre que les propriétaires veulent valoriser leur terrain et on est conscient qu’il peut y avoir des constructions sur ce terrain. Mais il faut que ce soit dans le respect des riverains, de l’environnement, de la mobilité. Et ce n’est pas le cas avec le projet actuel qui nous semble complètement démesuré. Cela ne sera d’ailleurs pas sans conséquence sur le trafic automobile déjà très dense et la qualité de l’air ici dans le quartier ".

Mais si le projet se réalise, fini les potagers. Ce seront trois immeubles de cinq étages et une septantaine d'appartements qui vont pousser à cet endroit. Mais aussi une école privée pour 200 élèves, un gymnase et un parking souterrain de 70 places. " Regardez les plans, il n’y a plus beaucoup de zones vertes ".

Schaerbeek : les riverains du "Carré des Chardons" s'opposent au projet porté par l'Ecole Pistache - © Tous droits réservés

Derrière le projet: l'école Pistache

Derrière le projet en question, il y a une école, assez rare, une école publique bilingue: l'école Pistache. Au départ privée, elle est aujourd'hui subventionnée par la Communauté flamande. L'idée est d'offrir un bain dans les deux langues, français et néerlandais, aux 125 élèves. L'école est jeune, presque 10 ans, et aujourd'hui elle est à l'étroit. Sa directrice Véronique van Merris explique: "Oui c'est beaucoup trop petit, on a encore deux classes à créer, puisque pour le moment, on va jusqu'à la 4ème primaire. Et on a déjà trop peu de places. C'est vraiment un grand problème pour nous. Si on ne sait pas faire le nouveau bâtiment, on devra arrêter l'école et mettre 120 enfants dans la rue. On ne sait pas grandir ici" [L'école a deux implantations, l'une Boulevard Lambermont, l'autre, Place Dailly].

Financer l'école avec les appartements

L'école Pistache ne reçoit pas de budget infrastructures de la part de la Communauté flamande. Juste de quoi payer le personnel et financer le fonctionnement. C'est comme ça qu'est née l'idée de ce projet mixte d'école et d'appartements: "Les appartements nous permettront de financer l'école. On veut trouver une solution avec les riverains. S'ils trouvent que 70 appartements, c'est trop, on peut diminuer un peu le nombre. Mais on en a besoin pour financer l'école".