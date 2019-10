Schaerbeek: les rats sont de sortie

Plusieurs collaborateurs de la RTBF l’ont remarqué ce dimanche matin : de nombreux rats se promenaient en rue aux abords du boulevard Reyers, à Schaerbeek. Qu’est-ce qui provoque la présence inhabituelle de ces rongeurs en milieu urbain à cette période de l’année ?

Rien à signaler du côté des responsables communaux. Aucune plainte ou signalement n’est remonté à ce jour vers la bourgmestre, Cécile Jodogne. Pour autant, de nombreux rats ont bien été aperçus boulevard Reyers et aux alentours. Pourquoi leur présence est plus marquée ces temps-ci ? François Verheggen, professeur de zoologie à l’université de Liège connaît la réponse. "Les précipitations sont certainement une explication plausible. Ce sont des petits mammifères qui creusent des galeries. Ces galeries subissent des inondations et donc ils sont obligés de les quitter. Ensuite, le début de l’automne est une période où les accouplements ont eu lieu. Les jeunes sont à présent hors des terriers, ont atteint l’âge adulte et sont à la recherche de nourriture. Ces deux éléments peuvent expliquer que les rats sont plus visibles à cette période de l’année", conclut le chercheur en zoologie.

Une population qui augmente

À Bruxelles, la population des rats bruns augmente au fil des ans. Il y aurait entre 1 million et 2,5 millions de rats à Bruxelles. Si le rongeur peut causer des problèmes d’hygiène, le rat n’est pas en soi dangereux pour l’homme. De nature craintive, il n’attaque qu’en cas de danger pour sa famille.