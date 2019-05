Schaerbeek: les parents de la fillette reconnaissent qu'il n'y a pas eu viol

Les parents de la fillette de 4 ans de l'école Numéro 1 de Schaerbeek reconnaissent que celle-ci n'a pas été violée, confirme leur avocat Stéphane Jans.

"Nous sommes aujourd'hui très contents et soulagés, explique-t-il, car nous avons reçu l'assurance des médecins que nous avons rencontrés hier longuement et en ayant pu consulter le dossier de l'enquête: sur le fait qu'il n'y a pas eu d'abus sexuel sur la petite fille. C'est aujourd'hui une certitude".

Les parents, qui dans un premier temps ne croyaient pas aux conclusions du parquet excluant toute forme de violence ou de viol, envisageait de demander une contre-expertise. Ils se rétractent donc.

"Ils ont été un peu dépassés, explique leur avocat, vous imaginez que c'était un moment de grande émotion et de grande angoisse pour eux. Le temps de poser un diagnostic médical qui ne fait aujourd'hui aucun doute. "A partir du moment où on a eu accès au dossier, on a pu constater que les devoirs d'enquête ont été faits dans les règles de l'art, ajoute Stéphane Jans. Les médecins ont pu donner une explication médicale précise, la petite fille souffre d'une infection assez rare mais pas très grave. Elle pourra être soignée rapidement à l'hôpital. Il n'y a pas eu d'abus sexuel".

Les parents souhaitent aujourd'hui un retour rapide à la normale et que leur fille puisse retourner lundi prochain à l'école dans les meilleures conditions.

►►► À lire aussi : après des manifestations et des violences, l'école n°1 de Schaerbeek ferme ses portes jeudi et vendredi