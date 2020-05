Schaerbeek : les écoles rouvriront finalement ce mardi 19 mai

Les élèves de sixième primaire ainsi que ceux de sixième (et septième) secondaire retrouveront le chemin de l’école demain matin. La commune et les organisations syndicales se sont réunies cet après-midi. Les garanties qui manquaient la semaine dernière ont été apportées ce jour. " Les obstacles ont disparu. Les masques ont bien été livrés par la Fédération Wallonie-Bruxelles " explique Michel De Herde, échevin de l’instruction public à Schaerbeek. " Une série de problèmes techniques qui nous avaient été relayés concernant les toilettes, par exemple, ont été résolus fin de la semaine passée par des interventions efficaces des ouvriers. Par ailleurs, les précisions sur l’organisation pédagogique des écoles ont été fournies aujourd’hui aux syndicats. Et donc, ils ont marqué leur accord pour la reprise des cours ce mardi 19 mai ".

21 écoles sont concernées sur le territoire de Schaerbeek pour un total d’environ 1200 élèves. La commune espère qu’au moins la moitié d’entre eux seront présents ce mardi pour cette rentrée un peu particulière.