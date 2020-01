Schaerbeek : le stationnement est payant partout depuis le premier janvier 2020

Le 1er janvier 2020, deux grands changements en matière de stationnement sont intervenus à Schaerbeek : les zones bleues sont devenues des zones vertes c'est-à -dire que le stationnement est gratuit pour les riverains (avec la carte de stationnement) et payant pour les autres, via les horodateurs et la gestion des cartes de stationnement a été transférée à l’agence régionale parking.brussels.

Il n’y a donc plus que deux types de zones : en grande majorité, des zones vertes, et des zones rouges commerçantes. Un changement de régime qui engendre pas mal de complications pour certains riverains. C’est le cas dans le quartier du Cinquantenaire, à cheval sur trois communes.

Rue Victor Lefèvre, à Schaerbeek, la zone bleue a fait place à une zone verte, au tarif de deux euros de l’heure, samedis compris et jusqu’à 21 heures. 100 mètres plus loin, nous sommes à Bruxelles et les disques de stationnement ont encore droit de cité. Sans doute plus pour longtemps. Sur Etterbeek, aussi toute proche, le paiement s’arrête à 18 heures, le tarif horaire est d’1,5 euro et le parking est gratuit le samedi.

Habitant de la rue Lefèvre depuis 35 ans, Christian Schoenmaeckers se désole de cette cacophonie " il y a vraiment un manque de coordination et d’harmonisation ici en Régions bruxelloise. C’est vraiment un état féodal où chaque commune décide de gérer les emplacements de parking. Ça manque de coordination, alors qu'on fait l’Europe, je ne comprends pas ".

En l'absence de l'échevine de la mobilité, le cabinet de la bourgmestre met en avant la volonté de la commune d'harmoniser le stationnement payant sur l'ensemble du territoire schaerbeekois. Quant aux visites de parents ou d'amis, il existe une carte de stationnement de 5 euros disponible en ligne sur le site de la commune. Ces cartes permettent aux visiteurs de se garer une journée à un tarif raisonnable. Schaerbeek a désormais confié la gestion du stationnement réglementé à l'agence régionale parking.brussels. Ce n’est pas le cas des communes limitrophes d’Etterbeek et de Bruxelles. L’harmonisation des régimes et des tarifs n’est donc pas pour tout de suite.