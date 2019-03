Schaerbeek: la tolérance zéro en matière de propreté publique passe mal

C'est une distraction qui a coûté cher à Barbara, une Schaerbeekoise: "Je me suis trompée de jour, j'ai sorti mes poubelles un jour avant et j'ai reçu une amende. Cela ne m'est arrivé qu'une fois! Mais on n'est pas des machines, quand même!" Barbara a payé 175 Euros pour un sac oublié. Et sur la Page Facebook La Schaerbeekoise, un groupe privé, les histoires s'enchaînent. Fanny, la trentaine, explique que c'est le montant qu'elle juge disproportionné, elle qui est très sensibilisée à la question du tri des déchets et plus globalement, à l'environnement. François ne comprend pas: il a reçu une taxe de 175 euros pour un sac poubelle retrouvé devant sa maison qu'il a quittée.... il y a 5 ans.

A Schaerbeek, on ne lésine pas sur la propreté. Pour un sac sorti trop tôt, ou laissé dans la rue, il vous en coûtera 175 euros. C'est une taxe communale de salissures sur voie et l'un des montants les plus élevés de la région bruxelloise. La commune a en fait renforcé ses moyens pour rendre ses rues plus propres.

Déborah Lorenzino, échevine de la propreté publique de Schaerbeek - © Tous droits réservés

19 tonnes de déchets par jour

L'échevine de la propreté publique, Déborah Lorenzino, assume ce principe de tolérance zéro, pour faire bouger les lignes : "C'est la volonté vraiment d'un montant important pour que ce soit comme un électrochoc et que l'on se dise, ok, j'ai été sanctionné, c'est dur, mais j'adapte mon comportement." La commune explique aussi que ce montant lui permet de couvrir les coûts qu'occasionne l'évacuation de tous ces déchets. Geens Pierre, directeur adjoint du service propreté publique et espace vert recadre: " Les gens pensent que la commune s'en met plein les poches, mais ce n'est pas vrai. Évacuer les déchets a un coût. Et si 1 % des Schaerbeekois se trompe de jour de collecte, officiellement il y a 134.000 habitants. Cela veut dire qu'à chaque jour de collecte, il y a au minimum 1300 sacs en rue. Les gens ne se rendent pas compte, mais ce sont des tonnes et des tonnes de déchets en rue". 19 tonnes par jour sur la commune de Schaerbeek. Alors, depuis environ un an, la Cité des Ânes a renforcé la cellule qui se charge d'identifier les auteurs des incivilités. Elle est passée de 4 à 8 effectifs dans le courant de l'année 2018.

Les outils de la cellule de recherche et verbalisation

La cellule de recherche et verbalisation sillonne les rues de la commune tous les jours de la semaine. Bernard Steenhuizen y travaille depuis une dizaine d'années. Il déverse dans la benne du camion un sac laissé par Bruxelles-Propreté, un sac aux tons verts qui n'est pas conforme. Il brasse les ordures: "On y trouve de tout, tout ce que les gens peuvent jeter!". Au milieu des langes et des restes de nourriture, Bernard cherche des documents qui pourraient identifier les propriétaires du sac poubelle: " Tout courrier nominatif, cela peut être des courriers officiels, où il y a un nom et une adresse, parfois même des photos d'identité"... Cela dit, certains anticipent et dans le sac suivant, un intercalaire d'éveil musical a été soigneusement découpé, pour éviter de remonter jusqu'aux propriétaires. "C'est choux blanc! Malheureusement, ils sont passés entre les mailles du filet. Pour cette fois en tous cas".