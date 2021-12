Schaerbeek : la police saisit de la drogue et une importante somme d’argent

La recherche locale, section "stupéfiants", de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, a saisi une arme et des stupéfiants dans une habitation de Schaerbeek, lundi, et a procédé à l’arrestation d’un individu suspecté de se livrer à de la vente de drogue, a-t-elle communiqué mercredi. Le suspect était actif en région bruxelloise, mais aussi dans les Brabants flamand et wallon et en province de Namur.

Les enquêteurs ont procédé, lundi, après l’arrestation du suspect, à une perquisition de son domicile, situé boulevard Lambermont à Schaerbeek. Une arme à feu non enregistrée avec des munitions, ainsi qu’une quantité de 325 grammes de cocaïne et une somme de 12.500 euros en espèces y ont été trouvés. Cinq téléphones portables ainsi qu’une compteuse d’argent ont également été saisis.

Les enquêteurs ont encore découvert deux bons de commande pour deux montres de luxe équivalant à 23.700 euros. De plus, une voiture a été saisie parce qu’elle n’était pas assurée et n’avait pas de plaque d’immatriculation.

Après audition, le suspect a été mis à la disposition du parquet, pour suspicion de trafic de drogue, de détention illicite d’armes, de blanchiment d’argent et d’extorsion. Il a été placé sous mandat d’arrêt. L’enquête est toujours en cours.