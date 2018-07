Schaerbeek: la Liste du bourgmestre Clerfayt et Ecolo concluent un accord préélectoral

Selon les informations de la RTBF, la Liste du bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (DéFi, Libéraux schaerbeekois et Open VLD) et Ecolo-Groen ont conclu un accord préélectoral en vue des communales du 14 octobre prochain. Une conférence de presse organisée ce jeudi matin devrait officialiser l'accord.

La majorité schaerbeekoise actuelle est composée de la Liste du bourgmestre (LB), d'Ecolo-Groen et du cdH. Dans le cadre de l'accord qui sera annoncé ce jeudi, les Humanistes ne seront pas de la partie. A bonnes sources, on apprend qu'un troisième partenaire - le cdH? - sera sollicité, si l'électeur l'exige ou si la LB et Ecolo-Groen n'obtiennent pas une majorité nette au soir du scrutin.

28 sièges sur 47

Actuellement, la majorité LB-Ecolo-cdH totalise 28 sièges sur 47 (29 avant l'exclusion de la conseillère communale Mahinur Ozdemir du cdH). La Liste du bourgmestre et Ecolo-Groen espèrent conserver un nombre de sièges identique, sans le cdH.

En 2012, plusieurs mois avant les élections, le bourgmestre Bernard Clerfayt (DéFi), Isabelle Durant (Ecolo) et Denis Grimberghs (cdH) avaient rendu public un accord de majorité.

En 2006, un accord préélectoral conclu entre le PS de Laurette Onkelinx, Ecolo et le cdH avait volé en éclats le soir des communales, Isabelle Durant, cheffe de file des Verts, ayant préféré s'allier à Bernard Clerfayt.