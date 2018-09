Schaerbeek: la façade de l'ancienne synagogue démolie sans autorisation

Cela fait près de deux ans que l'ancienne synagogue de la rue du Pavillon, à Schaerbeek, n'est plus une synagogue et a été transformée en salle de fêtes. Cela fait près de deux ans aussi que les ornements de la façade du lieu de culte, présentant des étoiles de David en béton blanc entremêlées, ont été démolis pour laisser place à des châssis verts et un mur neutre. Une transformation qui a fait l'objet d'un procès-verbal de la commune début 2017, apprend la RTBF aujourd'hui. Une infraction car la modification n'a fait l'objet d'aucune autorisation.

Inaugurée en 1970

Le nouveau propriétaire des lieux devra-t-il faire reconstruire la façade à l'identique? La question est posée. Pour rappel, la synagogue sépharade Simon et Lina Haïm a été inaugurée en 1970. A l'époque, une communauté juive originaire d'Afrique du Nord réside encore dans le quartier et au-delà. Lors des offices, la synagogue ne désemplit pas. Mais au fil des ans, les fidèles quittent Schaerbeek et la synagogue se vide. En 2016, les responsables de communauté et les propriétaires des lieux décident de les mettre en vente. En 2016, c'est le rachat par une structure privée. Un chantier est lancé et une bâche vient recouvrir la façade. L'année suivante, la bâche est levée et les services communaux de l'Urbanisme constatent les transformations. Car si la synagogue n'est pas classée, elle est reprise à l'inventaire du patrimoine architectural de la Région bruxelloise.

Le 30 mars 2017, "un procès-verbal d’infraction urbanistique a été dressé et transmis au Parquet du Procureur du Roi et au service Inspection et Sanctions administratives de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine", explique à la RTBF l'échevin de l'Urbanisme Frédéric Nimal (DéFi). Le p.-v. porte aussi sur le changement d'affection du bâtiment, un lieu de culte devenu salle de fêtes. Cette salle, dénommée Elégance, a été active à plusieurs occasions. "Nous avons reçu des plaintes de riverains nous indiquant qu'il y avait des événements sans autorisation", ajoute l'échevin.