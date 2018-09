Schaerbeek: l'immeuble des terroristes du 22 mars, ses nouveaux occupants et la colère des riverains

Le numéro 4 de la rue Max Roos à Schaerbeek est tristement célèbre. C'est au cinquième étage de cet immeuble à appartements qu'ont logé les terroristes du 22 mars 2016, avant de passer à l'acte. Deux ans après, l'immeuble fait à nouveau parler de lui. Racheté par un nouveau propriétaire, ses occupants semblent faire vivre un enfer aux voisins. En mai dernier, plus d'une centaine d'entre eux ont signé une pétition pour réclamer une intervention des autorités communales et de la police. Après quelques semaines de relative accalmie, les tensions et les nuisances sont revenues.

Tapage nocturne, insalubrité, alcoolisme

De quelles nuisances et de quelles tensions s'agit-il? Tout d'abord, l'immeuble semble être occupés presqu'exclusivement par des travailleurs détachés, en provenance d'Europe de l'Est. Sur les chantiers en journée, ils rentrent le soir. Un retour qui ne se fait pas dans le calme, racontent des voisins que la RTBF a rencontrés. "Ils ne respectent pas le quartier", détaille l'un d'entre eux. "Il y a du tapage nocturne, la musique à fond, ils sont alcoolisés, ils habitent à plusieurs dans un seul appartement, ils sortent sur le trottoir et se réunissent jusqu'à pas d'heures. Il y a la saleté aussi puisqu'ils sortent les poubelles n'importe quel jour et n'importe comment. Il y a des dépôts clandestins. Bref aucun respect! Nous sommes importunés 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24. Quand on intervient, il n'y a pas de dialogue. Ils sont fortement alcoolisés et ne parlent pas la langue. En moyenne, nous appelons la police deux à trois fois par semaine."