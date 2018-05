Schaerbeek : l'hôtel communal transformé en salles de spectacles

C'est peut-être bien une première en Belgique : un hôtel communal transformé en gigantesque salle de spectacle. Ce dimanche, au sein même du centre névralgique de Schaerbeek, se déroulera SchaerbeeKWA, un festival gratuit animé par 45 associations de la commune. Les artistes d'un jour? Le public de ces associations. Concerts, expos, vidéos, breakdance, slam : 400 jeunes et adultes se produiront dans la salle des mariages, la salle des guichets, le bureau des échevins et même celui du bourgmestre.

"Madame la bourgmestre je vous en prie, prenez la parole." Installée derrière l'imposant bureau du maïeur, Zora déclame son texte sur fond musical. "La vie est dure. Dure. Pourquoi? C'est le stress. Chaque jour, c'est la routine. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait le lendemain." C'est jour de répétition pour ces slammeurs en herbe. Depuis 6 mois, ils préparent ce spectacle qu'ils présenteront dimanche.

"C'est un lieu prestigieux, c'est ici que se gère la cité, sourit Thierry Barez, le directeur de la maison de quartier CEDAS. On va présenter du slam. Cette poésie urbaine a été travaillée dans un groupe d'hommes et de femmes adultes qui participent à une formation d'apprentissage en Français. Alors oui, il y a une petite boule au ventre, mais il y a surtout un grand contentement. Être accueilli dans le bureau du bourgmestre, c'est un plaisir et un honneur que ressent chacun et chacune d'entre nous."

Faire de l'hôtel communal le carrefour de la création citoyenne schaerbeekoise, c'est l'objectif de ce festival porté par l'échevin de la Cohésion sociale. "Nous avions envie de montrer ce travail à tous les Schaerbeekois, pas seulement à ceux qui fréquentent au quotidien ces associations. Et quel est le meilleur endroit pour cela, celui que tous les habitants connaissent? C'est bien l'hôtel communal", explique Vincent Vanhalewyn (Ecolo).

Pour le grand public, c'est aussi l'occasion de découvrir chaque coin et recoin du splendide édifice. "Il y aura un côté zone interdite. Les citoyens n'ont pas accès tous les jours à la salle des mariages, au bureau des échevins ou du bourgmestre." Quitte à ce que ceux-ci doivent débarrasser leurs bureaux des nombreux dossiers qui trainent. "Dans mon bureau, il y aura des ateliers créatifs pour enfant. Cela nécessite un peu de rangement, reconnait Vincent Vanhalewyn. Mais ça fait du bien de ranger son bureau."

C'est le Centre culturel de Schaerbeek qui a la lourde tâche de coordonner tous ces projets artistiques, aussi nombreux que variés. "Tout le challenge a été de transformer ces lieux pour accueillir toutes les associations, tout en conservant l'authenticité, le décor naturel de toutes ces salles", explique Charlotte Goffin, chargée de projets au centre culturel. Des spectacles vivants dans la salle des mariages, de la danse dans le hall des bourgmestres, des expositions dans la salle des musées : il y en aura pour tous les goûts.

Même la très administrative salle des guichets sera investie. "Ce lieu va être détourné par l'association Caméléon Bavard. Au lieu de venir dans la salle des guichets pour de la paperasse administrative parfois ennuyeuse, il s'agira plutôt de remplir des formulaires poétiques, pour exprimer par exemple un souhait pour l'avenir de Schaerbeek. Ces formulaires ont été pensés et dessinés par des enfants lors d'ateliers créatifs tout au long de l'année", précise Charlotte Goffin.

Le festival SchaerbeeKWA a lieu ce dimanche de 10 heures 30 à 18 heures et est entièrement gratuit.