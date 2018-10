Schaerbeek: l'ex-échevin Sait Köse, exclu de DéFI, s'attaque à Olivier Maingain

Lundi, la RTBF vous révélait l'exclusion de Sait Köse du parti DéFi. Raison? Son inculpation dans une affaire de faillite frauduleuse présumée et son refus de rendre son mandat avant les élections communales de dimanche dernier.

Ce jeudi, Sait Köse a décidé de réagir, pour la première fois, à son exclusion. A la presse, il adresse copie du courrier envoyé au président de DéFI Olivier Maingain. Et les termes qui y sont employés ne sont pas tendres.

Patte blanche

Tout d'abord, l'exclusion remonte déjà au 10 octobre et la RTBF l'a rendue publique le lundi 15. "Par la présente, je vous fais savoir que je ne ferai pas appel de cette décision", écrit Sait Köse qui enchaîne: "L'argumentation de la décision du Comité des sages me parait bancale et s’assimile davantage à de l’argutie juridique plutôt qu’à un raisonnement fondé en droit. En effet, elle ne tient nullement compte du contexte politique, qui était prédominant, puisque mon exclusion intervient à quatre jours des élections communales du 14 octobre 2018 et qu’il vous fallait, sans doute, montrer "patte blanche" en regard des potentielles attaques, relayées par la presse, de vos adversaires politiques."

Sait Köse précise que dans les faits, il était déjà en retrait du parti. "Mon courrier, daté du 17 septembre 2018, évoquait très clairement ma "mise en congé" du parti DEFI ce qui signifiait, en réalité, ma démission du parti DéFI. J’ai eu recours à cette formule élégante parce que j’ai voulu préserver le travail de conviction de la Liste du Bourgmestre de Schaerbeek et de mes ex - colistier(ère)s à quelques encablures des élections communales. J’avais non seulement fait un pas de côté en retirant ma candidature de la liste électorale mais j’ai, en sus, loyalement et activement soutenu la liste du bourgmestre en lui présentant des candidat(e)s de substitution qui ont été, par ailleurs toutes et tous bien élu(e)s."

Honorabilité variable selon que l'on s'appelle Alain, Jean-Pierre ou Sait

Dans la foulée, Sait Köse, d'origine turque avance des arguments ethniques, rappelant les démêlés judiciaires d'Alain Kestemont, tête de liste DéFI à Anderlecht et Jean-Pierre Lutgen à Bastogne. "Pour vous (Olivier Maingain), l’honorabilité semble être jugée de manière très variable selon qu’on s’appelle Alain, Jean–Pierre ou Sait et plus encore que l’on soit d’un côté ou l’autre du canal, ou que l’on soit originaire des Ardennes ou bien de Schaerbeek. Votre acharnement médiatique s’applique "erga omnes" (à l'égard de tous, ndlr) mais également "in tempore suspecto" et vous a contraint, en définitive, à effectuer des choix contestables, rompant, de la sorte, avec le principe d’égalité des membres de votre parti. J’en veux pour preuve votre score personnel à Woluwe Saint–Lambert mais avec un tassement général du parti DéFI dans les autres communes de Bruxelles et à Schaerbeek ; dans ce dernier cas, votre positionnement a réellement nui à la Liste du Bourgmestre qui a malgré tout, et grâce notamment à mon soutien indéfectible, pu remarquablement limiter la casse." En clair: l'électorat turc a snobé la Liste Clerfayt.

Le résultat "non tangible" de DéFI en Wallonie

Tout comme Bernard Clerfayt, bourgmestre DéFI de Schaerbeek, Sait Köse remet en cause la légitimité d'Olivier Maingain en Wallonie. Mais rappelle également l'épisode de son parachutage contesté à Woluwe-Saint-Lambert il y a douze ans: "Que dire encore de votre investissement en Wallonie par rapport à un résultat non tangible et, plus encore, votre statut de transfuge de la ville de Bruxelles pour faire barrage à la candidature, en qualité de Bourgmestre, de Danielle Caron en 2006…"

"J’ose affirmer ici que la probité individuelle des membres d’un parti (lorsque que cette dernière ne peut en l’état être contestée) n’est rien en comparaison de l’esprit de rassemblement et de cohésion de ses membres à l’heure du combat électoral", ajoute encore l'ex-échevin dans son courrier. La décision du comité des sages s’apparente donc à une "victoire à la Pyrrhus" et je ne puis que regretter ce choix malencontreux qui donne une image étiolée du parti que vous présidez."

Contacté, Bernard Clerfayt n'a pas souhaité commenter ce courrier, n'ayant pas pris connaissance de celui-ci.