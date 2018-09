Schaerbeek: l'échevin DéFI Sait Köse inculpé, Maingain demande son exclusion de la liste

L'échevin des Sports de la commune de Schaerbeek, Sait Köse (DéFI) a été inculpé dans le cadre d'un dossier judiciaire ouvert en 2015.

Ce samedi, le journal La Capitale annonçait l’inculpation de l’intéressé, inculpation confirmée selon nos sources. Celle-ci remonte à mai dernier. Sait Köse est visé par une enquête pour faux, usage de faux, non-aveu de faillite, détournement d’actifs et non collaboration avec le curateur. Il est question de la faillite frauduleuse d’une SPRL active dans le textile et d’un détournement d’une cinquantaine de milliers d’euros. Sait Köse a également fait l’objet d’une perquisition.

Verdict attendu

Evidemment, cette inculpation a des répercussions politiques. Sait Köse doit-il poursuivre ou non sa campagne? Doit-il ou non se retirer de la liste? Sait Köse est troisième sur la liste du bourgmestre Bernard Clerfayt (DéFI).

Ce samedi, le bourgmestre évoquait une "affaire privée" avant de s'entretenir avec les pontes de sa section pour trancher. Le verdict n'est pas encore tombé. Mais pour le président de DéFi Olivier Maingain, pas question que cette affaire éclabousse sa formation. La règle interne chez DéFi est d'ailleurs très claire: pas de candidat inculpé sur une liste! "On me rétorquera: et la présomption d'innocence? Je dis qu'elle bénéficie au citoyen, mais un mandataire public doit être irréprochable", explique Olivier Maingain à la RTBF. Sous pression, Bernard Clerfayt devra se prononcer rapidement.