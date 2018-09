Schaerbeek: inculpé, l'échevin Sait Köse (DéFI) retire sa candidature

L’échevin des Sports DéFI Sait Köse se retire de la Liste du bourgmestre de Schaerbeek en vue des communales a appris la RTBF. La décision a été prise ce dimanche par l’intéressé en concertation avec les ténors de la liste, le mayeur et tête de liste Bernard Clerfayt (DéFi) en premier. Sait Köse occupait la troisième place de la liste.

Faux, usage de faux, faillite frauduleuse

Ce samedi, le journal La Capitale rendait public l’inculpation de l’échevin des Sports dans une affaire privée. Inculpation confirmée auprès de la RTBF. Celle-ci remonte à mai dernier et concerne un dossier de 2015. Sait Köse est visé par une enquête pour faux, usage de faux, non-aveu de faillites et détournement d’actifs et non collaboration avec le curateur. Il est question de la faillite frauduleuse d’une SPRL et d’un détournement d’une cinquantaine de milliers d’euros. Sait Köse a également fait l’objet d’une perquisition.

Evidemment, cette inculpation a des répercussions politiques. Sait Köse doit-il poursuivre ou non sa campagne? Doit-il ou non se retirer de la liste? Ce samedi, le bourgmestre évoquant dans un premier temps une "affaire privée" a réuni les pontes de sa section pour trancher. Verdict: Sait Köse doit se retirer, comme le martelait le président de DéFI Olivier Maingain samedi auprès de la RTBF. Pas question, selon lui, que cette affaire éclabousse sa formation. La règle interne chez DéFi est d'ailleurs très claire: pas de candidat inculpé sur une liste! "On me rétorquera: et la présomption d'innocence? Je dis qu'elle bénéficie au citoyen, mais un mandataire public doit être irréprochable", nous explique Olivier Maingain.

Dans un message adressé à ses colistiers, Sait Köse indique vouloir prouver son innocence. Il souhaite aussi ne pas mettre la Liste du bourgmestre en difficulté.

Echevin depuis 2000

Sait Köse est devenu échevin après les communales de 2000, sur l’instance de Daniel Ducarme, patron de l’ex-fédération PRL-FDF, qui venait de s’installer à Schaerbeek. Entrepreneur, propriétaire d’un magasin de bricolage, Sait Köse a déjà été épinglé dans plusieurs dossiers. A ses débuts en politique, sa voiture privée immatriculée au Luxembourg venait entacher son mandat.

En 2012, l’opposition PS lui reproche un dépassement dans ses dépenses électorales.

En 2016, l’échevin-entrepreneur, qui a acquis le restaurant classé "De Ultieme Hallucinatie", doit déclarer la faillite de l’établissement avant de le revendre.

L’an dernier, Sait Köse était accusé d'avoir été rémunéré indûment au travers de l’ASBL Neptunium, en charge de la gestion de la piscine communale. Une somme de 8000 euros au total, que le bourgmestre avait justifiée au conseil communal.