Schaerbeek: forte poussée PTB, qui passerait de 1 à 6 sièges, Clerfayt conforté

50 bureaux sur 75 sont dépouillés à Schaerbeek. Il n'y aura sans doute pas de bouleversement à la tête de la commune, la LB Clerfayt et Ecolo sortant confortés des élections. Une première projection en sièges donne 17 conseillers à la LB (-1), compensée par le gain de 3 sièges par Ecolo-Groen. Mais la plus grosse percée est à mettre à l'actif du PTB, qui passerait de 1 à 6 sièges. En baisse, le CDh pourrait être évincé du collège. Cela dépendra des négociations qui ne tarderont plus à s'engager.