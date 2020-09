Schaerbeek expulse le fritkot du "Beireke Moustache"

C’est fini pour le fritkot du "Beireke Moustache" ! Celui-ci doit quitter la place Jules Van Ysendijck pour la fin du mois de septembre, comme le dit l’avis d’expulsion signifié par la commune de Schaerbeek.

Un fritkot en faillite

Cette baraque au look bien bruxellois et aux spécialités locales (frites fraîches, carbonnade, Brueghel-Kop ou tête de veau au vin blanc, boudins…) avait vu le jour il y a environ deux ans. Une joie pour les riverains qui pouvaient à nouveau compter sur une friterie traditionnelle et de qualité dans leur quartier. Une friterie qui affichait fièrement sa belgitude avec ses panneaux noir-jaune-rouge.