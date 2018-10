Schaerbeek et Evere: le radar tronçon du Boulevard Léopold III est opérationnel

Le premier radar tronçon de la Région bruxelloise est opérationnel sur le boulevard Léopold III à cheval sur les communes de Schaerbeek et Evere. Il a été inauguré ce vendredi matin en présence de la secrétaire d'Etats à la Sécurité routière Bianca Debaets et les bourgmestres des deux communes. L'endroit a été choisi pour que les automobilistes adaptent leur vitesse dans cette entrée de ville.

Inauguration du premier radar tronçon en Région bruxelloise avec les bourgmestres d'Evere et Schaerbeek, les autorités policières et la Secrétaire d'Etat en charge de la sécurité routière. - © Aline Wavreille

Un vitesse maximale de 50 km/h

Le tronçon contrôlé par le radar. - © Aline Wavreille

La vitesse maximale de 50 km/h est désormais contrôlée sur l'ensemble d'un tronçon situé entre le boulevard Général Wahis à Schaerbeek et le rond-point de l'avenue des Loisirs, à proximité du siège de Carrefour Belgium. Il s'agit d'un tronçon de 663 mètres pour les automobilistes qui entrent dans la ville et de 813 mètres pour ceux qui sortent.

Le Bourgmestre de la commune de Schaerbeek, Bernard Clerfayt se réjouit d’accueillir le radar dans sa commune: "nous avons renforcé le cadre policier en sécurité routière, ce qui a permis de quasi doubler les constats et verbalisations en un an, dont 67% en plus pour la vitesse excessive à titre d’exemple ! Un radar tronçon permet le traitement d’un grand nombre d’infractions mais permet surtout de rendre notre commune plus sûre".

"Il s'agit bien d'une mesure de sécurité routière, l'objectif n'est pas de faire rentrer de l'argent dans les caisse avec ce dispositif", argumente Pierre Muylle, le bourgmestre d'Evere, "ce radar est indispensable vu les constats d'infractions".

Le radar est techniquement opérationnel mais la police commencera à verbaliser seulement dans une ou deux semaines.

D'autres radars tronçon seront très prochainement implantés en Région bruxelloise. Les discussions sont bien entamées. Le prochain emplacement est déjà trouvé: le tunnel Stéphanie dans la ville de Bruxelles.