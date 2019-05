Schaerbeek: des doudous accrochés devant une école pour dénoncer l'insécurité routière

Cela s'est passé mardi matin devant les écoles Champagnat et Heilige Familie. C'est là, sur la chaussée d'Helmet, qu'une petite fille de trois ans a été renversée vendredi dernier sur un passage pour piétons. Elle est hors de danger mais a quand même la jambe cassée.

Par cette action, parents d'élèves et direction voulaient dénoncer l'insécurité sur cette chaussée très fréquentée. Ils sont soutenus par le collectif 1030/0 qui milite pour plus de sécurité routière à Schaerbeek.

"Il y a moyen d'améliorer la situation actuelle. On a des propositions concrètes pour cela : on peut élargir le passage clouté ; on peut changer l'organisation des feux de signalisation ; on peut organiser une "rue scolaire" dans la rue perpendiculaire à la rue Vandervelde… Il y a une série de propositions qui ont été formulées à l'échevine et au bourgmestre. Et on aimerait bien que celles-ci soient entendues et que des actions fortes et concrètes soient rapidement prises, explique Benoit Gérard, membre du collectif. C'est vrai que le trafic, important, et le tram rendent la question plus difficile à résoudre mais il y a des infrastructures que l'on peut mettre en place pour régler les choses. On peut également réfléchir à des solutions pour détourner le trafic aux heures d'entrée et de sortie des classes."

L'échevine schaerbeekoise de la Mobilité était présente mardi matin à cette action symbolique. Adelheid Byttebier promet de parler des propositions formulées par le collectif 1030/0 avec son service et la police locale.